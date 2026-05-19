Alessandra Giudicessa ha dichiarato di non essere una ladra, affermando che le sue azioni sono motivate dalla necessità. Ha anche spiegato che sua sorella non ha potuto partecipare a una trasmissione televisiva perché si trova ai domiciliari. La attrice è nota anche per aver interpretato una delle gemelle cleptomani in un film diretto da Riccardo Milani, ruolo che l’ha resa popolare insieme alla sorella Valentina. La sua testimonianza è avvenuta in un’intervista recente.

Alessandra Giudicessa è diventata popolare con la sorella Valentina per il ruolo delle gemelle cleptomani nei film « Come un gatto in tangenziale » di Riccardo Milani. Un raro caso, quello delle Giudicessa, di perfetta aderenza tra finzione e realtà. Le sorelle, infatti, hanno davvero vissuto da professioniste del furto e con un padre che tirava avanti grazie alle rapine. La fama derivante dai ruoli avuti al cinema non pare aver migliorato la vita delle gemelle: «I soldi sono finiti subito. Ci siamo ritrovate come prima, anzi, pure peggio. Perché alla fine ci sono arrivate tutte le denunce della gente che, guardando il film, poi si è ricordata che eravamo andate a rubare davvero. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Alessandra Giudicessa rivela senza freni: “Non sono una ladra, lo faccio per necessità. Mia sorella non poteva venire a Belve, perché è ai domiciliari”

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