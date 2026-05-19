Martedì 19 maggio torna in prima serata Francesca Fagnani con un nuovo episodio di Belve Crime. In questa occasione, è presente in studio Alessandra Giudicessa, nota per aver interpretato insieme alla sorella gemella un ruolo di cleptomani in un film di successo. L’attrice ha dichiarato di non considerarsi una ladra, affermando che il suo comportamento è motivato dalla necessità. La conversazione si concentra sulla sua esperienza e sul percorso professionale nel mondo dello spettacolo.

Martedì 19 maggio Francesca Fagnani torna con un nuovo appuntamento di Belve Crime. In studio arriva Alessandra Giudicessa, diventata popolare insieme alla sorella gemella Valentina per il ruolo delle cleptomani nel film Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani. Finzione e realtà, nel loro caso, non sono mai state troppo distanti: le due hanno vissuto davvero di furti fin da giovani, con un padre che campava di rapine e un’infanzia trascorsa in collegio. Alessandra Giudicessa, l’intervista a “Belve Crime”. Per Alessandra Giudicessa e sua sorella, il successo cinematografico non ha cambiato il corso delle cose, anzi. La popolarità acquisita con il film ha, in un certo senso, finito per ritorcersi contro di loro, risvegliando vecchie denunce e rendendo ogni uscita al negozio una specie di sorveglianza speciale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Alessandra Giudicessa a Belve Crime: “Non mi sento una ladra, lo faccio per necessità”

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