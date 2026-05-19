Alessandra Giudicessa, nota al pubblico per il ruolo delle gemelle cleptomani nel film di Riccardo Milani, si presenta ora a Belve Crime. La sua partecipazione segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dopo aver raggiunto una certa notorietà grazie alla pellicola. Durante l’intervista, ha espresso il desiderio di poter tornare indietro e cambiare alcune scelte, senza entrare in dettagli specifici. La sua presenza nel programma suscita interesse tra gli spettatori che la conoscono per le sue interpretazioni precedenti.

A Belve Crime arriva Alessandra Giudicessa, diventata popolare insieme alla sorella Valentina per il ruolo delle gemelle cleptomani in Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani. Un raro caso di perfetta aderenza tra finzione e realtà. Le sorelle, infatti, hanno davvero vissuto da professioniste del furto, con un padre che tirava avanti grazie alle rapine, e la fama derivante dai ruoli avuti al cinema non pare aver migliorato la vita delle gemelle. I soldi sono finiti subito. Ci siamo ritrovate come prima, anzi, pure peggio. Perché alla fine ci sono arrivate tutte le denunce della gente che, guardando il film, poi si è ricordata che eravamo andate a rubare davvero dichiara Alessandra Giudicessa a Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Alessandra Giudicessa, da ‘Come un gatto in tangenziale’ a Belve Crime: “Vorrei poter tornare indietro e cambiare tutto”

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Anteprima Belve Crime - Alessandra Giudicessa - Martedì 19 maggio in prima serata su Rai2

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