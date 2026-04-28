Un infortunio al polso ha costretto il giocatore a interrompere la stagione sulla terra battuta. Sono stati cancellati gli appuntamenti di Roland Garros e Madrid, con l’incertezza che si estende anche a Wimbledon. La situazione rende difficile prevedere quando potrà tornare in campo, e al momento non ci sono date ufficiali di recupero. La sua assenza si fa sentire nel calendario di quest’anno.

Cresce la preoccupazione attorno a Carlos Alcaraz. Il fuoriclasse iberico è stato costretto a fermarsi per un problema al polso accusato durante il torneo di Barcellona, un infortunio che ha avuto conseguenze ben più pesanti del previsto. Uno stop pesantissimo, che apre scenari importanti anche in chiave ranking, con Jannik Sinnerpronto ad approfittarne per allungare in vetta. L’obiettivo dichiarato resta ora Wimbledon, ma le incognite sono molte. Il recupero dal problema al polso richiede cautela e tempi certi non ci sono. A lanciare l’allarme è stato l’ex tennista Álex Corretja, che ha invitato alla prudenza: “Serve molta pazienza. Bisogna lasciar riposare il polso il più possibile, senza fissare una data precisa”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Allarme per Alcaraz: stagione sulla terra finita, a rischio anche Wimbledon

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