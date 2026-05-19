Nessuna partecipazione di Carlos Alcaraz a Wimbledon quest’anno. La sua assenza era stata annunciata dai suoi rappresentanti, che hanno comunicato che il tennista sta guarendo da un infortunio, ma non si sente ancora pronto a tornare in campo. La sua presenza ai tornei di preparazione era stata prevista in precedenza, ma poi è stata cancellata. La decisione è stata ufficializzata prima dell’inizio del torneo, generando sorpresa tra gli appassionati.

Roma, 19 maggio 2026 – C’era aria di notizia choc già dal mattino, con il nome di Carlos Alcaraz che non è comparso fra i tornei di preparazione a Wimbledon. E’ stato poco fa poi lo stesso campione spagnolo – bloccato da un problema al polso - a confermare che non giocherà lo Slam sull’erba, il terzo dell’anno: “La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon - scrive Carlitos sul suo profilo Instagram –. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ahi Alcaraz, salta anche Wimbledon: “Sto guarendo bene, ma non sono pronto”

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