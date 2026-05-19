Ahi Alcaraz salta anche Wimbledon | Sto guarendo bene ma non sono pronto

Da sport.quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessuna partecipazione di Carlos Alcaraz a Wimbledon quest’anno. La sua assenza era stata annunciata dai suoi rappresentanti, che hanno comunicato che il tennista sta guarendo da un infortunio, ma non si sente ancora pronto a tornare in campo. La sua presenza ai tornei di preparazione era stata prevista in precedenza, ma poi è stata cancellata. La decisione è stata ufficializzata prima dell’inizio del torneo, generando sorpresa tra gli appassionati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 19 maggio 2026 – C’era aria di notizia choc già dal mattino, con il nome di Carlos Alcaraz che non è comparso fra i tornei di preparazione a Wimbledon. E’ stato poco fa poi lo stesso campione spagnolo – bloccato da un problema al polso - a confermare che non giocherà lo Slam sull’erba, il terzo dell’anno: “La mia guarigione sta procedendo bene e mi sento molto meglio, ma purtroppo non sono ancora pronta per gareggiare, motivo per cui devo ritirarmi dai tornei sull'erba del Queen's e di Wimbledon - scrive Carlitos sul suo profilo Instagram –. Sono due tornei davvero speciali per me e mi mancheranno molto. Continueremo ad allenarci per tornare il prima possibile”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ahi alcaraz salta anche wimbledon sto guarendo bene ma non sono pronto
© Sport.quotidiano.net - Ahi Alcaraz, salta anche Wimbledon: “Sto guarendo bene, ma non sono pronto”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Alcaraz the Greatest SHOWMAN!

Video Alcaraz the Greatest SHOWMAN!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Carlos Alcaraz salta anche Wimbledon: “Non sono ancora pronto per competere”. L’infortunio diventa un caso

Calvario Alcaraz: "Il polso sta guarendo, ma dovrò saltare anche Wimbledon"Ancora brutte notizie da Carlos Alcaraz: lo spagnolo è ancora alle prese con il complicato recupero dall’infortunio al polso destro che non gli ha...

ahi alcaraz ahi alcaraz salta ancheAhi Alcaraz, salta anche Wimbledon: Sto guarendo bene, ma non sono prontoRoma, 19 maggio 2026 – C’era aria di notizia choc già dal mattino, con il nome di Carlos Alcaraz che non è comparso fra i tornei di preparazione a Wimbledon. E’ stato poco fa poi lo stesso campione sp ... sport.quotidiano.net

ahi alcaraz ahi alcaraz salta ancheAlcaraz salta anche il torneo di Madrid dopo Barcellona: il motivo dietro la decisione. E ora Sinner...Il tennista spagnolo, attuale numero 2 del ranking mondiale, è stato costretto a dare forfait in un altro Masters 1000 ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web