Alcaraz sportivo dell’anno 2025 ma Roland Garros per lui è in forse Sinner | Mi auguro di vederlo presto in campo

Carlos Alcaraz ha ricevuto il riconoscimento di sportivo dell’anno 2025 ai Laureus World Sports Awards di Madrid. La premiazione si è svolta il 20 aprile 2026. Non è ancora certo se parteciperà a Roland Garros, mentre il tennista italiano ha espresso il desiderio di vederlo presto tornare in campo. La cerimonia ha visto la partecipazione di vari atleti e personalità sportive.

Madrid, 20 aprile 2026 - Carlos Alcaraz è stato incoronato sportivo dell'anno del 2025 ai Laureus World Sports Awards di Madrid. Ad incidere per lo spagnolo sono stati i due Slam vinti, Roland Garros e Us Open, e la conclusione dell'anno al numero uno del mondo. Ma per il murciano non è un gran periodo, il numero due del tennis si è presentato sul palco con il tutore al polso infortunato, e in un'intervista a Teledeporte poco prima della premiazione ha messo in forse la sua presenza a Roland Garros: "Per Parigi saranno cruciali i prossimi esami medici, poi prenderemo una decisione. Sto cercando di avere tanta pazienza, vedremo quali saranno i prossimi step".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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