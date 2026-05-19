Alaska parte il flusso a Pikka | Repsol e Santos puntano a 80.000 barili
Nel settore petrolifero dell'Alaska, si avvia ufficialmente il flusso di produzione a Pikka con un obiettivo di circa 80.000 barili al giorno, frutto di un accordo tra le compagnie Repsol e Santos. La nuova logistica del sistema LACT sarà determinante per il trasporto e la distribuzione del petrolio, mentre rimane da definire quale delle due aziende gestirà l’alternanza delle spedizioni. La fase operativa segna un passo importante nelle attività di estrazione nella regione.
? Punti chiave Come influenzerà il nuovo sistema LACT la logistica del North Slope?. Chi gestirà l'alternanza delle spedizioni tra Repsol e Santos?. Quando verranno raggiunti i target di produzione previsti per il terzo trimestre?. Perché questo giacimento può invertire il declino energetico dell'Alaska?.? In Breve Target di 80.000 barili giornalieri previsto entro il terzo trimestre dell'anno.. Sistema automatizzato LACT gestisce il trasferimento verso la rete nazionale.. CEO Josu Jon Imaz punta al rilancio del comparto petrolifero in Alaska.. Progetto interrompe il declino produttivo decennale della regione del North Slope.. Il flusso di petrolio dal giacimento di Pikka è ufficialmente iniziato nel North Slope dell’Alaska, segnando il debutto operativo della partnership tra Repsol e la compagnia australiana Santos. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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