Alaska parte il flusso a Pikka | Repsol e Santos puntano a 80.000 barili

Nel settore petrolifero dell'Alaska, si avvia ufficialmente il flusso di produzione a Pikka con un obiettivo di circa 80.000 barili al giorno, frutto di un accordo tra le compagnie Repsol e Santos. La nuova logistica del sistema LACT sarà determinante per il trasporto e la distribuzione del petrolio, mentre rimane da definire quale delle due aziende gestirà l’alternanza delle spedizioni. La fase operativa segna un passo importante nelle attività di estrazione nella regione.

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