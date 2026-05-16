Un viaggio di circa 137.000 chilometri ha portato un Iveco Daily dall’Alaska alla Terra del Fuoco, attraversando continenti e diversi tipi di terreni. Durante il percorso, il veicolo è stato sottoposto a numerose modifiche tecniche per adattarsi alle condizioni estreme, garantendo resistenza e affidabilità. Il viaggio è durato sette anni, durante i quali il veicolo ha affrontato sfide legate a strade sconnesse, climi rigidi e lunghi periodi di inattività.

? Domande chiave Come ha trasformato un Iveco Daily in una macchina da esplorazione?. Quali modifiche tecniche hanno permesso di resistere sette anni in movimento?. Come hanno gestito l'autonomia meccanica tra l'Alaska e la Terra del Fuoco?. Cosa insegna questo viaggio sulla pianificazione tecnica per affrontare l'ignoto?.? In Breve Viaggio durato sette anni con la moglie Elisabeth su un Iveco Daily.. Mezzo Vagator dotato di cellula in vetroresina e doppio filtro aria.. Percorso di 137.000 km tra Alaska e Terra del Fuoco.. Esperienza documentata nel libro Vagator scritto da Cesare Pastore.. Il signor Cesare Pastore, nato a Livorno nel 1939, ha trasformato un’ipotesi letteraria in una realtà meccanica percorrendo oltre 137. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Alaska alla Terra del Fuoco: 137.000 km in un Iveco su quattro ruote

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