Medagliere Paralimpiadi Milano Cortina 2026 | Italia ottava dopo l’oro di Emanuel Perathoner!

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si svolgono dal 6 al 15 marzo, con la cerimonia di apertura all’Arena di Verona. Sono previste nove giornate di gare che prevedono l’assegnazione di 79 titoli in sei discipline sportive. L’Italia ha ottenuto il suo primo oro grazie a Emanuel Perathoner e si trova all’ottavo posto nel medagliere complessivo.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano dal 6 al 15 marzo: dopo la Cerimonia d'Apertura andata in scena all'Arena di Verona, sono previsti nove giorni di gare, con l'assegnazione di 79 titoli in sei sport differenti. I grandi protagonisti saranno biathlon, curling, sledge hockey, sci alpino, sci di fondo e snowboard: l'Italia punterà a essere grande protagonista di fronte al proprio pubblico e a togliersi delle belle soddisfazioni. Di seguito il medagliere delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. MEDAGLIERE PARALIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. Cina 8 5 3 16 2. Ucraina 3 2 5 10

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Chiara Mazzel apre il Medagliere dell'Italia conquistando, sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, una splendida medaglia d'argento nella discesa libera della categoria vision impaired vinta dall'austriaca Veronika Aigner!