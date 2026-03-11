La miniera d' oro degli youtuber catanesi | chi sono e quanto guadagnano i creator sotto l' Etna

A Catania, molti creator su YouTube hanno trasformato la piattaforma in una vera e propria fonte di reddito, attirando un pubblico sempre più vasto. Tra loro ci sono giovani e meno giovani che producono contenuti vari, con guadagni che variano in base alle visualizzazioni e agli accordi commerciali. La scena locale si sviluppa nel contesto di una tradizione di comunicazione radicata nel territorio.

I titolari dei canali hanno centinaia di migliaia di iscritti, milioni di visualizzazioni e introiti che possono raggiungere i quattro zeri ogni mese. Dossier ha incontrato alcuni dei più in voga, per sapere come si sono affacciati a questo business. E quanto paga questa attività “Chiunque si è messo nella radio. E io che sono, più scarso?”. La battuta, tradotta dal catanese, è pronunciata dal grande Tuccio Musumeci nel famoso sketch “Radio Libera Pappalardo” del 1976 e racconta la disinvoltura dei cittadini etnei nell’approcciare i “nuovi” mezzi di comunicazione. Nello specifico l’etere, liberalizzato a metà degli anni Settanta da una storica sentenza della Corte Costituzionale (influenzata dall’esperienza di Teletna di Pippo Recca, ma questa è un’altra storia). 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

