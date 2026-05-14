Rovato | presentazione del libro di Francesco Gungui Meta La stagione dei tornei
In occasione delle festività per il 50° anniversario dell'ASD Rugby Rovato, Francesco Gungui presenterà il secondo volume della sua serie "Meta". Con "La stagione dei tornei", l'autore torna a raccontare le avventure di una squadra di mini-rugby e l'appassionante mistero della palla ovale: non. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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