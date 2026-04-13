A Cermenate, un ex maresciallo dei carabinieri è stato condannato per aver comunicato informazioni a un boss mafioso. Secondo la sentenza, l’uomo non si limitava a svolgere il ruolo di messaggero, ma agiva come un veicolatore abituale di notizie, grazie alla relazione stretta e continuativa con il capo della cosca. L’indagine ha evidenziato un legame fiduciario tra l’ex ufficiale e il criminale.

Cermenate (Como) – «Oltre a svolgere funzione di messaggero, Carmine Forcella aveva assunto un carattere continuativo e fiduciario di veicolatore abituale di notizie, in ragione dell’indiscutibile legame con il capo cosca». La Corte d’Appello di Palmi, in Calabria, motiva dettagliatamente i criteri che hanno portato a riconoscere a Carmine Forcella, 79 anni, di Cermenate, ex maresciallo dei carabinieri e ora appartenente all’Associazione Nazionale Carabinieri, un ruolo di concorso esterno nel fornire un «costante contributo» a soggetti appartenenti o vicini alla cosca Santaiti di Seminara, per cui a dicembre 2025 è stato condannato a sette anni e 3 mesi di reclusione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cermenate, l’ex maresciallo dei carabinieri condannato: “Informava il capocosca grazie al ruolo nell’Arma”

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