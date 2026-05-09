Al Liceo Cirillo la settima edizione del Premio giornalistico Maria Elvira Virgilio
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Una mattinata intensa, carica di emozione, memoria e partecipazione ha segnato la conclusione della VII edizione del Premio giornalistico “Maria Elvira Virgilio”, promosso dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa insieme alla famiglia Virgilio. La cerimonia di premiazione si è.🔗 Leggi su Casertanews.it
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.
Notizie correlate
Leggi anche: Al via la terza edizione del premio giornalistico Tg Poste