Al Liceo Cirillo la settima edizione del Premio giornalistico Maria Elvira Virgilio

Da casertanews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una mattinata intensa, carica di emozione, memoria e partecipazione ha segnato la conclusione della VII edizione del Premio giornalistico “Maria Elvira Virgilio”, promosso dal Liceo Classico e Musicale “Domenico Cirillo” di Aversa insieme alla famiglia Virgilio. La cerimonia di premiazione si è.🔗 Leggi su Casertanews.it

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