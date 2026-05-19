Al via la sesta edizione di IVS | a Bergamo e provincia le valvole trainano una filiera da 1,7 miliardi
È iniziata la sesta edizione di IVS, evento dedicato alle valvole, che si svolge tra Bergamo e provincia. Quest’anno, sono presenti circa 420 espositori provenienti da 20 nazioni, distribuiti su un’area di circa 21.400 metri quadrati. La manifestazione si concentra sulla filiera che coinvolge il settore delle valvole, con un fatturato stimato di 1,7 miliardi di euro. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione per il comparto industriale e manifatturiero.
Quattrocentoventi espositori, provenienti da 20 Paesi, distribuiti su una superficie di 21.400 metri quadrati che occupa l’intero layout della Fiera di Bergamo, un palinsesto composto da 68 eventi tra convegni, tavole rotonde e conferenze attorno a sei aree tematiche principali e un focus specifico su nucleare e intelligenza artificiale. Sono i numeri record, tutti ritoccati sensibilmente verso l’alto, della sesta edizione di IVS – Industrial Valve Summit, che si si conferma così il più importante appuntamento internazionale dedicato alle tecnologie delle valvole industriali e allo soluzioni per il flow control, oltre che fiera regina nel calendario di Promoberg. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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