Al via la sesta edizione di IVS | a Bergamo e provincia le valvole trainano una filiera da 1,7 miliardi

È iniziata la sesta edizione di IVS, evento dedicato alle valvole, che si svolge tra Bergamo e provincia. Quest’anno, sono presenti circa 420 espositori provenienti da 20 nazioni, distribuiti su un’area di circa 21.400 metri quadrati. La manifestazione si concentra sulla filiera che coinvolge il settore delle valvole, con un fatturato stimato di 1,7 miliardi di euro. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione per il comparto industriale e manifatturiero.

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