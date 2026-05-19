Oggi al Senato ha preso il via l’esame del disegno di legge sull’immigrazione, approvato in consiglio dei ministri a febbraio e ora inserito nell’ordine del giorno della commissione Affari costituzionali. Il testo passa ora alla fase di discussione e valutazione da parte dei senatori, che dovranno esaminare i vari articoli e proporre eventuali modifiche. L’iter parlamentare proseguirà con l’obiettivo di arrivare a una decisione definitiva sulla normativa in materia.

Inizia oggi al Senato l’iter del ddl Immigrazione, approvato in consiglio dei ministri a febbraio scorso e ora incardinato nella commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Il testo, che porta la firma di Giorgia Meloni e del titolare del Viminale Piantedosi, recepisce le norme del nuovo Patto immigrazione e asilo dell’Ue, che entrerà in vigore a giugno. Data la fretta, e le recenti sollecitazioni della Commissione Ue, non è detto che questa parte non venga convogliata in un decreto. Tra gli articoli più contestati del Ddl ci sono poi il cosiddetto «blocco navale», ovvero la possibilità per il governo di disporre il divieto di ingresso nelle acque territoriali; e la creazione delle «sezioni stralcio», per smaltire le richieste d’asilo pendenti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Al via in Senato il ddl Immigrazione

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Jeffries calls on House GOP to pass DHS funding

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