Circa 200 attiviste e operatrici dei centri antiviolenza hanno bloccato la piazza davanti al Senato a Roma, protestando contro il Comitato ristretto che sta revisionando il ddl Stupri, comunemente chiamato ddl Bongiorno. La manifestazione si è svolta in modo compatto, impedendo temporaneamente il passaggio e attirando l’attenzione sulla loro opposizione alla discussione del testo di legge in corso. Nessun incidente è stato segnalato durante la protesta.

Circa 200 operatrici e attiviste dei centri antiviolenza hanno occupato la piazza di fronte al Senato a Roma per protestare contro il Comitato ristretto incaricato di revisionare il ddl Stupri, noto come ddl Bongiorno. Il clima in piazza è teso e determinato. Le manifestanti chiedono l’immediata applicazione del testo originario, quello che aveva già ottenuto un accordo unanime durante il passaggio alla Camera, rifiutando qualsiasi tentativo di mediazione politica che possa alterarne il senso. Il muro contro il Comitato ristretto. La mobilitazione nasce in risposta alla creazione di un gruppo di lavoro proposto dalla deputata leghista Giulia Bongiorno e presentato all’interno della Commissione Giustizia del Senato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro al Senato: 200 attiviste bloccano il ddl Stupri

Il ddl stupri approderà al Senato l’8 aprileLo ha reso noto Francesco Boccia del Pd, al termine della riunione dei capigruppo di Palazzo Madama.

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