ok in senato al ddl antisemitismo scontro sulla dichiarazione ihra

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il disegno di legge che introduce misure contro l'antisemitismo. La discussione si è concentrata sulla dichiarazione IHRA, con alcuni senatori che hanno espresso posizioni contrastanti riguardo alla sua adozione. La votazione rappresenta un passo formale nel percorso legislativo sul tema.

AGI - 'Disco verde' del Senato, con 105 sì, 24 no e 21 astenuti, al ddl che contiene misure per il contrasto all'antisemitismo. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. Non senza polemiche malgrado la maggioranza abbia 'limato' il testo venendo incontro ad alcune richieste dell'opposizione. Col Pd che si è spaccato: 21 hanno seguito la linea della segreteria di astenersi mentre 6 hanno votato a favore. Contrari i senatori di M5e a Avs. Questi ultimi hanno argomentato il loro voto negativo spiegando: "Il nostro dissenso sulla legge sull'antisemitismo è esattamente la dichiarazione dell'IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance, ndr). 🔗 Leggi su Agi.it

