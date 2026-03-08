L’evoluzione dell’Intelligenza artificiale sono gli agenti di cosa si tratta | la nuova frontiera della collaborazione uomo macchina

L’intelligenza artificiale si sta sviluppando attraverso gli agenti, strumenti che rappresentano la nuova frontiera della collaborazione tra uomo e macchina. Questi agenti sono sistemi in grado di interagire con le persone, facilitando compiti e processi diversi. La loro presenza è diventata parte integrante della vita quotidiana, anche se spesso passa inosservata. La loro evoluzione sta cambiando il modo in cui si lavora e si comunica.

L'intelligenza artificiale, sconosciuta e al tempo stesso intimamente presente, si è insinuata nella nostra quotidianità senza fare rumore. È nei nostri smartphone, nei motori di ricerca che anticipano le nostre domande, nei suggerimenti che orientano le nostre scelte, nei software che scrivono, calcolano, organizzano. Non è più un oggetto esterno da osservare con curiosità, ma una dimensione pervasiva che costituisce l'infrastruttura invisibile del nostro vivere digitale.