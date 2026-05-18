Danneggiata dal nubifragio del 2023 autorizzato restauro della statua di San Michele Arcangelo

Dopo il nubifragio del 2023, è stato approvato dalla giunta comunale di Verona un intervento di restauro conservativo sulla statua di San Michele Arcangelo, collocata sulla colonna in pietra bianca nel sagrato della chiesa di San Michele Extra. La decisione segue i danni subiti dall’opera a causa delle condizioni atmosferiche estreme. Il progetto prevede lavori di consolidamento e recupero delle parti danneggiate, con l’obiettivo di preservare l’aspetto originario della statua.

La statua di San Michele Arcangelo che svetta sulla colonna in pietra bianca nel sagrato della chiesa di San Michele Extra sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo approvato dalla giunta comunale di Verona.L’opera, realizzata in pietra arenaria e risalente al diciottesimo secolo, è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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