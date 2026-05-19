Al Teatro Piccolo di Napoli arriva il musical Donne in viaggio – da Napoli a Broadway
Il Teatro Piccolo di Napoli ospiterà il musical “Donne in viaggio – da Napoli a Broadway” il 21 maggio alle ore 20.30. Lo spettacolo si terrà in Piazzale Tecchio, 3, e vedrà protagonista una cantante. La rappresentazione fa parte della programmazione del teatro per questa stagione. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è previsto per la sera stessa. La produzione coinvolge artisti e collaboratori che lavorano all’allestimento e alle esibizioni sul palco.
Il 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Piccolo di Napoli (Piazzale Tecchio, 3), la cantante e attrice di “Mare Fuori – Il Musical”, Anna Capasso sarà protagonista del musical “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY”, uno spettacolo intenso ed emozionale con regia della stessa Anna Capasso e direzione musicale di Ciro Cascino. Ad accompagnarla dal vivo al pianoforte sarà Ciro Cascino, presenza essenziale di uno spettacolo che intreccia musica e racconto in una dimensione intima ed emozionale. “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY” rappresenta così il racconto intenso e simbolico di una donna e di un’artista che sceglie di inseguire i propri sogni restando profondamente legata alla propria terra. 🔗 Leggi su 2anews.it
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