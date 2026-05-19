Al Teatro Piccolo di Napoli arriva il musical Donne in viaggio – da Napoli a Broadway

Il Teatro Piccolo di Napoli ospiterà il musical “Donne in viaggio – da Napoli a Broadway” il 21 maggio alle ore 20.30. Lo spettacolo si terrà in Piazzale Tecchio, 3, e vedrà protagonista una cantante. La rappresentazione fa parte della programmazione del teatro per questa stagione. L’evento è aperto al pubblico e l’ingresso è previsto per la sera stessa. La produzione coinvolge artisti e collaboratori che lavorano all’allestimento e alle esibizioni sul palco.

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Il 21 maggio alle ore 20.30 al Teatro Piccolo di Napoli (Piazzale Tecchio, 3), la cantante e attrice di “Mare Fuori – Il Musical”, Anna Capasso sarà protagonista del musical “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY”, uno spettacolo intenso ed emozionale con regia della stessa Anna Capasso e direzione musicale di Ciro Cascino. Ad accompagnarla dal vivo al pianoforte sarà Ciro Cascino, presenza essenziale di uno spettacolo che intreccia musica e racconto in una dimensione intima ed emozionale. “DONNE IN VIAGGIO – DA NAPOLI A BROADWAY” rappresenta così il racconto intenso e simbolico di una donna e di un’artista che sceglie di inseguire i propri sogni restando profondamente legata alla propria terra. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al Teatro Piccolo di Napoli arriva il musical “Donne in viaggio – da Napoli a Broadway” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sal Da Vinci improvvisa in piazza a Sanremo uno show e canta 'Per sempre sì' Sullo stesso argomento Matilde Brandi arriva al Teatro Nuovo di Verona per lo spettacolo “Hairspray – The Broadway Musical”Verona si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più travolgenti della stagione teatrale. 13 Thirteen: il musical di Broadway arriva finalmente a RomaCosa: Il debutto italiano del musical di Broadway 13 Thirteen, con la regia di Marcello Sindici. Il #14maggio 1948 con lo slogan Un Teatro d'arte per tutti un attore, Giorgio Strehler e un impresario teatrale, Paolo Grassi, non ancora 30enni, fondano il #Piccolo, primo teatro stabile italiano. E' l'idea di teatro come servizio pubblico, fortemente radicato sul x.com Teatro Scolastico - Audizioni, Casting, Relazioni Interpersonali, ecc. reddit Il viaggio musicale di Anna Capasso da Napoli a BroadwayGiovedì 21 maggio alle 20.30 al Teatro Il Piccolo di Napoli, Piazzale Tecchio 3, la cantante e attrice di Mare Fuori - Il Musical Anna Capasso sarà protagonista del musical Donne in viaggio - Da Na ... ansa.it Opera Domani, in scena Piccolo orso e la Montagna di ghiaccio al Teatro SocialePiccolo orso e la Montagna di ghiaccio di Sollima e De Cataldo arriva al Sociale il 7, 8 e 9 maggio con recite scolastiche e per le famiglie ... ciaocomo.it