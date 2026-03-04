13 Thirteen | il musical di Broadway arriva finalmente a Roma

Cosa: Il debutto italiano del musical di Broadway 13 Thirteen, con la regia di Marcello Sindici.. Dove e Quando: Al Teatro Sala Raffaello di Roma, dal 18 al 22 marzo 2026.. Perché: Uno spettacolo pop-rock adrenalinico sul passaggio all’adolescenza che ha lanciato star mondiali come Ariana Grande.. Il panorama teatrale romano si arricchisce di una novità assoluta con l’arrivo di 13 Thirteen – Il Musical, un’opera che ha segnato la storia recente di Broadway e che approda finalmente in Italia nella sua versione italiana ufficiale. Presentato dal Piccolo Teatro del Musical (P.T.M.), lo show promette di portare sul palco di via Terni una ventata di energia pop-rock, grazie a un cast composto interamente da giovanissimi talenti di età compresa tra i 13 e i 20 anni. 🔗 Leggi su Ezrome.it

