Matilde Brandi arriva al Teatro Nuovo di Verona per lo spettacolo Hairspray – The Broadway Musical

Il 11 maggio 2026, al Teatro Nuovo di Verona, si terrà la rappresentazione di “Hairspray – The Broadway Musical”. La produzione è realizzata da Musical Times e MTA – Musical Times Academy e promette di attirare numerosi spettatori. Tra gli interpreti, ci sarà anche Matilde Brandi, che prenderà parte allo spettacolo. L’evento si inserisce nella stagione teatrale della città e coinvolge il pubblico con un musical di grande livello.

Verona si prepara ad accogliere uno degli spettacoli più travolgenti della stagione teatrale.L'11 maggio 2026, al Teatro Nuovo di Verona, arriva “Hairspray – The Broadway Musical”, la grande produzione firmata Musical Times e MTA – Musical Times Academy, pronta a conquistare il pubblico con.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Da Broadway a Firenze: il musical Hairspray in scena al Teatro Cartiere Carrara35 artisti, 350 costumi, 150 paia di scarpe, 350 oggetti scenici, 770 cambi luce, 41 cambi scena e molto altro per Hairspray, il musical più... Da Broadway a Firenze: arriva il musical HairsprayFirenze, 11 febbraio 2026 - che sarà in scena al Teatro Cartiere Carrara (via Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro) giovedì 12 febbraio 2026... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bianco Tanagro ad Auletta: il festival del carciofo bianco torna in grande stile; Verona si accende: arriva Hairspray – The Broadway musical; Procopio e Del Vecchio, duetto d’autore per l’ultima notte del Pollino in Ribalta Festival; Chi è Francesco Tafani, il fidanzato attuale di Matilde Brandi. Maturità, l'in bocca al lupo delle mamme vip ai figli: Matilde Brandi con le gemelle, Samantha De Grenet con BrandoTra gli studenti seduti ai banchi durante la maturità anche tanti figli di vip, tra cui le gemelle Sofia e Aurora, figlie di Matilde Brandi e Brando, figlio di Samantha De Grenet. Le mamme, sempre ... corriereadriatico.it Maturità, l'in bocca al lupo delle mamme vip ai figli: Matilde Brandi con le gemelle, Samantha De Grenet con Brando«Maturità t'avessi preso prima» cantava Antonello Venditti che anche quest'anno accompagna gli studenti del quinto anno di superiori verso la prima prova scritta della maturità. Quest'anno le tracce ... leggo.it Lo spettacolo con Matilde Brandi e “La Cesira” arriva a Verona l’11 maggio. Una festa tra pettinature cotonate, musica anni ’60 e un potente messaggio di inclusione. #veronanetwork - facebook.com facebook