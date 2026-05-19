Al Teatro Palladio di Fontaniva la finale della XVI Edizione del Volavoce Festival
Sabato 23 maggio 2026, alle ore 20, si terrà la finale della XVI edizione del Volavoce Festival al Teatro Palladio di Fontaniva. La manifestazione, dedicata alla musica, vede la partecipazione dei finalisti che si sfideranno sul palco del teatro. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso iniziato mesi prima, con le varie fasi di selezione e prove. La serata si svolge davanti a un pubblico che attende di ascoltare le esibizioni dei finalisti.
È in programma sabato 23 maggio 2026, dalle ore 20, la finale della XVI Edizione del Volavoce Festival presso il Teatro Palladio di Fontaniva.Sul palco si sfideranno i 30 talenti finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati tra oltre 300 artisti che hanno partecipato ai casting in Lombardia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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