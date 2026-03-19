XVI Festival Dantesco Internazionale al Teatro Palladium

Il XVI Festival Dantesco Internazionale si è aperto il 15 marzo e continua con eventi dedicati al poeta. La sedicesima edizione entra nel vivo sabato 21 marzo alle 18:00, quando al Teatro Palladium si terrà un appuntamento centrale. La manifestazione coinvolge artisti e studiosi da diversi paesi e si svolge principalmente nel teatro romano.

Iniziata il 15 marzo, la sedicesima edizione entra nel vivo sabato 21 marzo alle 18:00 al Teatro Palladium. Oltre 400 opere da 60 nazioni per celebrare il Sommo Poeta tra cinema, teatro, fotografia e nuove tecnologie. Il viaggio tra i regni dell’oltretomba abbraccia le frontiere dell’arte contemporanea. È in pieno svolgimento il 16° Festival Dantesco Internazionale (15-30 marzo 2026), rassegna che si prepara a vivere la sua attesissima serata centrale questo sabato, 21 marzo, facendo da apripista alle celebrazioni mondiali della settimana del Dantedì. Ideato nel 2010 e prodotto dall’ Associazione culturale Xenia (Xenia ETS) sotto la direzione artistica di Paolo Pasquini, il festival di quest’anno ruota attorno al tema del “Mondo”. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - XVI Festival Dantesco Internazionale al Teatro Palladium Articoli correlati Torna il DAMS Music Festival al PalladiumCosa: Quinta edizione del DAMS Music Festival, rassegna dedicata alla musica e alla comunicazione. Leggi anche: Scritture della natura: il festival letterario al Palladium Altri aggiornamenti su Festival Dantesco Internazionale Temi più discussi: 16° Festival Dantesco Internazionale; Cinema, AI e percorsi inediti: a Roma il 16° Festival Dantesco Internazionale è un altro mondo; Festival Dantesco, oltre 400 opere da 60 Paesi per la 16esima edizione. Iran primo per candidature; Al Festival Dantesco 400 opere da 60 Paesi, l'Iran primo per candidature. Festival Dantesco: 400 opere da 60 Paesi, l'Iran in primo pianoLa sedicesima edizione del Festival Dantesco Internazionale si prepara ad accogliere oltre quattrocento opere provenienti da sessanta Paesi. La rassegna, in programma dal 15 al 30 marzo 2026, prevede ... it.blastingnews.com Al Festival Dantesco 400 opere da 60 Paesi, l'Iran primo per candidatureOltre 400 opere sono arrivate da 60 Paesi per la sedicesima edizione del Festival Dantesco Internazionale, in programma dal 15 al 30 marzo con eventi in diverse città italiane e appuntamenti principal ... ansa.it Desideriamo innanzitutto ringraziare chi ha voluto condividere con noi il proprio lavoro artistico iscrivendosi ai Concorsi del 16° Festival Dantesco Internazionale. Da oltre 60 paesi del mondo ci sono pervenute 412 opere cinematografiche, teatrali e fotografich - facebook.com facebook