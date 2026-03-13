Invito all' ascolto XXVII edizione | concerto inaugurale

Lunedì sera si è tenuto il concerto inaugurale della XXVII edizione di Invito all’Ascolto, l'evento musicale promosso dall’Associazione Musicale Roberto Franceschi. L’appuntamento ha visto protagonisti un'orchestra e un solista, che hanno eseguito un programma di musica classica davanti a un pubblico presente in sala. L’evento ha segnato l’apertura ufficiale della stagione 2026, con un appuntamento che si ripete ormai da diversi anni.

Primo concerto della XXVII Stagione Invito all'Ascolto 2026L'Associazione Musicale Roberto Franceschi propone l'iniziativa Invito all'ascolto. Invito all'ascolto è un ciclo di concerti che presenta formazioni e programmi originali, insoliti e di particolare interesse. I concerti, per i loro contenuti, possono essere rivolti ad un'utenza molto varia: bambini, adolescenti, adulti e anziani. Ogni concerto è sempre preceduto da un'introduzione storico-critica che possa guidare l'ascolto anche di coloro meno esperti. In considerazione del pubblico a cui si rivolge l'iniziativa, l'introduzione assumerà forme diverse attraverso la scelta di adeguate tematiche ed eventuali approfondimenti storicicritici e formali.