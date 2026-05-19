Al museo universitario la mostra Miniere della Maiella

Giovedì 21 maggio alle 18, al museo universitario di Chieti, si terrà l’inaugurazione della mostra “Miniere della Maiella”. La rassegna presenta approfondimenti sulla storia delle miniere di bitume e asfalto situate nella Maiella e illustra le attività di ricerca condotte dal Graim, il Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella. La mostra rimarrà aperta al pubblico e si propone di offrire uno sguardo dettagliato su questo aspetto del patrimonio minerario della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui