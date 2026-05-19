Al museo universitario la mostra Miniere della Maiella
Giovedì 21 maggio alle 18, al museo universitario di Chieti, si terrà l’inaugurazione della mostra “Miniere della Maiella”. La rassegna presenta approfondimenti sulla storia delle miniere di bitume e asfalto situate nella Maiella e illustra le attività di ricerca condotte dal Graim, il Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella. La mostra rimarrà aperta al pubblico e si propone di offrire uno sguardo dettagliato su questo aspetto del patrimonio minerario della zona.
Giovedì 21 maggio, alle ore 18, al museo universitario di Chieti, sarà inaugurata la mostra “Miniere della Maiella”, dedicata alla storia delle miniere di bitume e asfalto della Maiella e al lavoro di ricerca del Graim - Gruppo di Ricerca di Archeologia Industriale della Majella. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Sullo stesso argomento
Dalle miniere al digitale, a Favara il castello racconta lo zolfo: ecco il museo della memoriaFavara torna a fare i conti con la propria storia trasformandola in esperienza culturale.
Firenze, al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario EuropeoFirenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro...