Dalle miniere al digitale a Favara il castello racconta lo zolfo | ecco il museo della memoria

A Favara è stato inaugurato il museo multimediale “Le vie dello Zolfo” all’interno del castello Chiaramontano, simbolo della città. Dopo anni di chiusura, il castello è stato riaperto al pubblico e ora ospita questa esposizione dedicata alla storia dello zolfo, dal periodo delle miniere fino all’era digitale. Il museo permette di conoscere un aspetto importante della memoria locale attraverso contenuti multimediali.

Favara torna a fare i conti con la propria storia trasformandola in esperienza culturale. È aperto al pubblico il nuovo museo Multimediale “Le vie dello Zolfo” allestito all’interno del castello chiaramontano, simbolo identitario della città tornato finalmente fruibile dopo anni di chiusura parziale. All’interno delle sale del piano superiore il percorso si sviluppa attraverso installazioni e monitor multimediali che accompagnano i visitatori in un viaggio immersivo nella storia dello zolfo, risorsa che ha segnato per decenni il destino di intere comunità. Un racconto che non nasconde il prezzo umano pagato da generazioni di lavoratori tra cui i più giovani, i cosiddetti “carusi”, costretti a condizioni di lavoro durissime. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Dalle miniere al digitale, a Favara il castello racconta lo zolfo: ecco il museo della memoria Articoli correlati Favara su Rai 1, “Uno Mattina in famiglia” racconta il castello e il museo dello zolfoLa trasmissione di Rai 1 “Uno Mattina in famiglia”, condotta da Beppe Convertini, ha dedicato un ampio servizio al Castello di Favara e al nuovo... Raccontare la memoria nell’era digitale al Piccolo museo del DiarioUn’opportunità concreta per entrare nel mondo dei beni culturali dalla porta principale. Una selezione di notizie su Dalle miniere al digitale a Favara il... Argomenti discussi: A Favara non solo pietre, ma storie vive: nasce il museo dello zolfo; Inaugurato a Favara il Museo Multimediale dello zolfo: Dalle viscere della terra al cuore della memoria. Dalle miniere al digitale, a Favara il castello racconta lo zolfo: ecco il museo della memoriaFavara torna a fare i conti con la propria storia trasformandola in esperienza culturale. È aperto al pubblico il nuovo museo Multimediale Le vie dello Zolfo allestito all’interno del castello chiar ... agrigentonotizie.it