Firenze al Museo Galileo un incontro per i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo

Il Museo Galileo a Firenze ospita un evento dedicato al cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo. L’incontro si svolge il 7 maggio 2026 e riguarda il tema della “Circolazione dei saperi tra storia, scienza ed economia”. La manifestazione si inserisce nelle celebrazioni per il mezzo secolo dell’istituto, con un focus su aspetti interdisciplinari e sulla trasmissione delle conoscenze.

Firenze, 7 maggio 2026 – In occasione del cinquantesimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo (Iue), il Museo Galileo ospita un incontro di approfondimento interdisciplinare dedicato al tema della “ Circolazione dei saperi tra storia, scienza ed economia”. L’appuntamento si terrà sabato 9 maggio, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sala Righini Bonelli del Museo Galileo, in Piazza dei Giudici 1, Firenze. L’iniziativa riunisce studiose e studiosi dei Dipartimenti di Storia e di Economia dell’IUE e del Museo Galileo, con l’obiettivo di offrire una riflessione articolata sulle modalità attraverso cui i saperi si sono sviluppati, trasformati e diffusi nel tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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