Al museo Michetti Dialogo Silenzioso la mostra personale dell’artista russa Daria de Vital
Giovedì 28 maggio alle 17 si terrà l’inaugurazione di “Dialogo Silenzioso”, una mostra personale dell’artista russa Daria de Vital, al museo Michetti di Francavilla al Mare. L’evento si svolgerà nella sala della biblioteca Antonio Russo, dove saranno esposte alcune delle opere realizzate dall’artista. La mostra resta aperta al pubblico e rappresenta una delle iniziative culturali organizzate nel museo. L’inaugurazione è prevista per le 17 e l’ingresso è libero.
Giovedì 28 maggio, alle ore 17, al museo Michetti di Francavilla al Mare, nella sala della biblioteca Antonio Russo, sarà inaugurata “Dialogo Silenzioso” la mostra personale dell’artista russa Daria de Vital. Il progetto è realizzato con il supporto di Massimo Pasqualone, le cui iniziative. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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