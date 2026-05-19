Al museo Michetti Dialogo Silenzioso la mostra personale dell’artista russa Daria de Vital

Giovedì 28 maggio alle 17 si terrà l’inaugurazione di “Dialogo Silenzioso”, una mostra personale dell’artista russa Daria de Vital, al museo Michetti di Francavilla al Mare. L’evento si svolgerà nella sala della biblioteca Antonio Russo, dove saranno esposte alcune delle opere realizzate dall’artista. La mostra resta aperta al pubblico e rappresenta una delle iniziative culturali organizzate nel museo. L’inaugurazione è prevista per le 17 e l’ingresso è libero.

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