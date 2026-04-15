Oltre la mostra | Giovanni Andrea De Ferrari restituito - al Museo dell' Accademia
Mercoledì 22 aprile alle ore 16 si terrà al Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti un evento dedicato a
Mercoledì 22 aprile alle ore 16, al Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti (Largo Pertini, 4) si terrà un nuovo appuntamento di "Oltre la mostra", il ciclo di approfondimento delle mostre attualmente in corso in città, organizzato dall'associazione Amici dell'Accademia Ligustica. Il.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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