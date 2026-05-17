A Venezia la prima mostra personale dell' artista teatino Alessandro D' Aquila curata dal guardiese Marsibilio FOTO

A Venezia si terrà la prima mostra personale dell’artista teatino Alessandro D’Aquila, con la curatela del guardiese Marsibilio. L’esposizione sarà visitabile nelle prossime settimane presso una galleria situata nel centro storico della città. L’evento presenterà una selezione di opere dell’artista, che si distingue per le sue creazioni originali e innovative. Due giovani talenti provenienti dalla nostra regione saranno protagonisti di questa esposizione, che si svolge in uno dei luoghi più rilevanti del panorama culturale veneziano.

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