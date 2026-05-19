Al Meyer arriva un sequenziatore di Dna di ultima generazione

Al Meyer, il 19 maggio 2026, la Fondazione Tommasino Bacciotti ha consegnato al Day Hospital di Neuro-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Meyer Irccs un nuovo sequenziatore di DNA di ultima generazione. La tecnologia, compatta e ad alte prestazioni, sarà utilizzata per migliorare le attività di ricerca e analisi genetica nel reparto. La donazione mira a sostenere le indagini sul patrimonio genetico, offrendo strumenti più avanzati per studi clinici e diagnosi.

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Firenze, 19 maggio 2026 - La Fondazione Tommasino Bacciotti ha donato al Day Hospital di Neuro-Oncologia dell’Aou Meyer Irccs una tecnologia di sequenziamento genetico innovativa, compatta e ad alte prestazioni, che consentirà di potenziare le attività di ricerca e analisi genetica. Grazie al nuovo sequenziatore, entrato in uso a livello sperimentale in queste settimane, si potranno compiere importanti indagini sui filamenti di Dna e Rna dei piccoli pazienti con patologie neuro-oncologiche e su quelli dei loro familiari, per studiarne le mutazioni che possono predisporre a sviluppare tumori. La linea di opportunità è doppia: da una parte, grazie a questo nuovo strumento, si potrà potenziare la ricerca per mettere a punto terapie mirate, “cucite” intorno a specifiche mutazioni che prima non sarebbe stato possibile individuare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Al Meyer arriva un sequenziatore di Dna di ultima generazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Salute del fegato: arriva all’Aquila il Fibroscan di ultima generazione? Cosa sapere L'associazione L'Aquila per la vita dona un Fibroscan all'ospedale dell'Aquila. Leggi anche: Blocco del Raccordo anulare: arriva l'assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima Generazione