Salute del fegato | arriva all’Aquila il Fibroscan di ultima generazione

All’ospedale dell’Aquila è stato donato un Fibroscan di ultima generazione dall’associazione locale. Il nuovo strumento permette di migliorare le diagnosi delle malattie croniche del fegato, offrendo analisi più precise e rapide. La donazione mira a potenziare le capacità diagnostiche del reparto di gastroenterologia e a facilitare i controlli dei pazienti con problemi epatici. La consegna è avvenuta nei giorni scorsi in presenza dei rappresentanti dell’associazione e del personale sanitario.

? Cosa sapere L'associazione L'Aquila per la vita dona un Fibroscan all'ospedale dell'Aquila.. Il nuovo dispositivo potenzia le diagnosi per le malattie croniche del fegato.. L’ospedale dell’Aquila riceve un nuovo Fibroscan di ultima generazione grazie alla donazione dell’associazione L’Aquila per la vita, presieduta da Giorgio Paravano, per potenziare il reparto di Malattie infettive. La consegna del dispositivo tecnologico è avvenuta con la partecipazione di diversi esponenti istituzionali e sanitari, tra cui il direttore del reparto Grimaldi, il senatore Liris, il consigliere regionale Pietrucci, la direttrice Micolucci, il presidente della Fondazione Carispaq Marinelli e l’assessore comunale Lancia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salute del fegato: arriva all’Aquila il Fibroscan di ultima generazione Notizie correlate Leggi anche: Lo stato di salute del fegato. Niente biopsia, c’è il Fibroscan Un nuovo “super-ecografo” per il fegato: all’Asst Rhodense arriva il FibroscanCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Mondiale del Fegato a Torino; Test gratuiti per la Giornata Mondiale del Fegato; Microplastiche nel fegato umano: possibile legame con malattie epatiche; Giornata mondiale del fegato, focus sulla prevenzione. Non aspettate i sintomi: il fegato si ammala in silenzio e la diagnosi arriva tardiIl 19 aprile il World Liver Day richiama l’attenzione su una sfida crescente: la steatosi colpisce fino al 25% degli italiani adulti, mentre oltre 8 milioni consumano alcol con modalità a rischio Roma ... insalutenews.it Fegato rigenerato: 3 abitudini mattutine efficaci per depurarloTre semplici abitudini del mattino basate su evidenze per promuovere la salute del fegato e supportarne la funzionalità. newsmondo.it Lo stato di salute del partito, le elezioni amministrative di fine maggio, la situazione politica in Sicilia e il rapporto con gli alleati sono stati gli argomenti al centro del confronto a Enna tra i vertici di Fratelli d’Italia e gli eletti dell’Isola facebook @fuoritgtg3 fa il punto sullo stato di salute del nostro Pianeta. Tra gli ospiti di Patrizia Senatore, Gianmaria Sannino, climatologo @ENEAOfficial, in collegamento da Bruxelles . rainews.it/rubriche/tg3fu… @GianmariaSannin #Fuoritg #Ambiente #Climate x.com