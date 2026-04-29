Blocco del Raccordo anulare | arriva l' assoluzione numero 72 per gli attivisti di Ultima Generazione

Il tribunale di Roma ha emesso la sua settantaduesima assoluzione nei confronti di attivisti di Ultima Generazione coinvolti in un blocco stradale sul Grande raccordo anulare il 16 dicembre 2021. Sette persone sono state giudicate non colpevoli delle accuse di violazione del Foglio di Via Obbligatorio, che le contestava per aver partecipato all'interruzione del traffico in quella data. La decisione si inserisce in un procedimento legale che prosegue con altre udienze.

Ancora una assoluzione. La settantaduesima. Il tribunale di Roma ha assolto sette attiviste e attivisti di Ultima Generazione accusati di violazione del Foglio di Via Obbligatorio per il blocco stradale avvenuto sul Grande raccordo anulare di Roma il 16 dicembre 2021, all’altezza di via.🔗 Leggi su Romatoday.it

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