Al Mediaporto presentazione del libro Verum L' era della verità

Da brindisireport.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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BRINDISI - Venerdì 22 maggio 2026, alle 18, presso il Mediaporto di Brindisi, nuovo appuntamento, in collaborazione con Società Dante Alighieri - Brindisi, con la rassegna culturale del Polo BiblioMuseale di Brindisi “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell'Autore con l'Altro da sé”.Sarà. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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