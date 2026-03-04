Izza Papa | al Mediaporto la presentazione del libro su storie e meraviglie del centro di Brindisi

Venerdì 6 marzo 2026 alle 17 presso il Mediaporto di Brindisi si svolgerà la presentazione del libro “Izza Papa! Brindisi: storie e meraviglie del centro storico” scritto da Marco Greco e pubblicato da Edizioni Brundisium. L’evento si terrà in viale Commenda 1 e vedrà la partecipazione dell’autore che discuterà delle sue narrazioni sulle caratteristiche e le vicende del centro storico della città.

Venerdì 6 marzo 2026, alle ore 17.00, presso il Mediaporto di Brindisi (viale Commenda 1), si terrà la presentazione del libro "Izza Papa! Brindisi: storie e meraviglie del centro storico" di Marco Greco (Edizioni Brundisium.net). Ad aprire l'evento sarà Maurizio Pesari, direttore di Brundisium.net, mentre il dialogo con l'autore sarà affidato al giornalista e speaker radiofonico Domenico Saponaro. Il volume conduce il lettore in un viaggio emotivo tra vicoli, piazze e memorie condivise. Marco Greco intreccia ricordi personali e identità collettiva, restituendo atmosfere in cui l'adolescenza si mescola alla storia minuta della città. I capitoli scorrono come frammenti capaci di riattivare sensazioni profonde, con una scrittura diretta, sincera e fortemente evocativa.