Scelte d’impresa Storie vere di donne | presentazione del libro

Nella biblioteca di Brindisi si è svolta la presentazione del libro “Scelte d’impresa. Storie vere di donne” nell’ambito della rassegna “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”. L’evento ha visto l’autore confrontarsi con il pubblico, offrendo spunti sulla tematica delle decisioni femminili nel mondo imprenditoriale. La discussione si è concentrata sulle storie di donne che hanno intrapreso percorsi professionali e personali, senza commenti o interpretazioni aggiuntive.

Al via la rassegna “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”. Al Mediaporto Brindisi presentazione del libro “Scelte d’impresa. Storie vere di Donne che costruiscono il proprio lavoro ogni giorno” di D. Greco - S. Apruzzi - G. Petronella - A.M. Francavilla - T.🔗 Leggi su Brindisireport.it How to CRUSH Procrastination & Master Self-Belief Today! Notizie correlate Leggi anche: Presentazione del libro “Il Pci a Lanciano. Tra storie e memorie” di Michele Marino Storie di migrazioni e accoglienza: appuntamento con la presentazione del libro "Legend Brindisi"La Rassegna del Chiostro d'inverno alla sua seconda edizione è al suo quarto appuntamento culturale con la presentazione del libro di Katiuscia... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Storie d’Impresa all’IISS Majorana di Brindisi: testimonianze e confronto per ispirare il futuro; Culture, visioni, storie di donne arrivate in Sardegna e capaci di dar forma a nuove opportunità, il 20 aprile un incontro a Quartu; Storie di sport e di scelte. Al Teatro di Ala; L’Italia che fa Impresa: BeBeez apre uno spazio tutto nuovo per le pmi italiane che crescono. Musei d’impresa. Trentatré storie tutte lombardeLa storia di un’impresa diventa un racconto per la memoria della collettività. Dopo un primo stanziamento di mezzo milione di euro, la Giunta regionale ha rifinanziato con ulteriori 1.033.600 euro, ... ilgiorno.it L’Aquila, il centrosinistra critica gestione di assunzioni e organizzazione: “Scelte confuse, serve un progetto concreto per i bisogni della città”. https://abruzzosera.it/politica/laquila-centrosinistra-attacca-su-personale-e-macchina-comunale-serve-visione/ facebook #Milan, il nuovo ruolo di #Ibrahimovic e il peso sulle scelte della prossima estate x.com