Al convitto GB Vico di Chieti la mostra documentaria 1938 – 1948 Dalle leggi razziali alla Costituzione

Da chietitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 27 maggio alle 17.30 si terrà l'apertura della mostra documentaria presso il convitto nazionale “G. B. Vico” di Chieti. L'esposizione, intitolata “1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”, rimarrà visitabile negli spazi dell'edificio. La rassegna presenta materiali e documenti relativi a un decennio che comprende le leggi razziali e gli avvenimenti che portarono all'adozione della Costituzione italiana. L'evento è aperto al pubblico e si concluderà nei giorni successivi.

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Mercoledì 27 maggio si apre al pubblico, alle ore 17,30, negli spazi del convitto nazionale “G. B. Vico” di Chieti, la mostra documentaria “1938 – 1948. Dalle leggi razziali alla Costituzione”, esposizione organizzata dall’Archivio di Stato di Chieti, a cura di Mariachiara Arbolino. Ospitata. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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