Il 1938 le leggi razziali l’orrore Nel musical ’Il giardino di Ferrara’

Ferrara non smette di raccontarsi e venerdì 13 marzo, alle 21, al teatro Nuovo di Ferrara lo farà con il musical intitolato "Il giardino di Ferrara", opera ambientata alla fine degli anni Trenta quando vennero emanate le leggi razziali. Era il 1938, una delle pagine più buie della storia d’Italia. I decreti proibivano agli ebrei il servizio militare, il lavoro in cariche pubbliche, la gestione di grandi aziende e l’insegnamento. I ragazzi ebrei furono esclusi dalle scuole pubbliche e fu limitata la proprietà di beni immobili. "Siamo la Corte dei Sogni – ha affermato la costumista e sceneggiatrice Virna Comini – e abbiamo coinvolto degli attori e dei musicisti ferraresi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

