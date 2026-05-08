Giro d’Italia a Chieti | il Convitto Vico lancia il progetto In rosa

A Chieti, il Convitto Vico ha avviato il progetto “In rosa”, in occasione del Giro d’Italia. Durante il concerto al Teatro Marrucino, sono stati raccolti fondi destinati a determinati destinatari. Il progetto mira a coinvolgere gli studenti nel trasformare la passione per il ciclismo in un’espressione artistica. Sono stati annunciati dettagli sui benefici ottenuti e sui destinatari dei fondi raccolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Come trasformeranno gli studenti la passione per il ciclismo in arte?. Chi riceverà i fondi raccolti durante il concerto al Teatro Marrucino?. Cosa vedremo nella mostra creata con stampanti 3D e materiali riciclati?. Come celebreranno gli studenti la partenza dei corridori in piazza San Giustino?.? In Breve Mostra opere studenti dal 12 al 16 maggio presso il Convitto Vico.. Antonello Favata dona l'opera Equilibrio vano con video podcast di Luca Santonetti.. Concerto al Teatro Marrucino il 15 maggio per sostenere la Radioterapia oncologica.. Ciclopedalata e flash mob in piazza San Giustino sabato 16 maggio.. Il Convitto Nazionale G.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giro d’Italia a Chieti: il Convitto Vico lancia il progetto “In rosa Notizie correlate “Effetto rosa al Convitto “G. B. Vico”: lo storico istituto teatino accompagna la tappa del Giro d’ItaliaFra tradizione e passion,e quella del Giro d’Italia a Chieti è una storia che lega la città al ciclismo da oltre un secolo. Giro D’Italia 2026: Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia al fianco della corsa rosa per il quindicesimo annoRiparte il Giro d’Italia 2026, con un avvio storico dalla Bulgaria prima di approdare sulle coste calabresi e attraversare l’intero Paese fino al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Effetto rosa al Convitto G. B. Vico: lo storico istituto teatino accompagna la tappa del Giro d’Italia; Effetto Rosa al Convitto G. B. Vico: storia e tradizione del Giro d’Italia a Chieti; Fossacesia, riapre oggi il cavalcavia sull’autostrada A14 di via Colle Castagna. A Convitto 'Vico' menzione speciale 'Giovani ricordano Shoah'La scuola primaria del Convitto nazionale 'Vico' di Chieti si è aggiudicata la menzione speciale del concorso nazionale I giovani ricordano lo Shoah 2025-2026 promosso dal ministero dell'Istruzione ... ansa.it “Effetto Rosa” al Convitto “G. B. Vico”: storia e tradizione del Giro d’Italia C'è una città che il ciclismo lo conosce da più di un secolo. Chieti era già lì, con le sue strade e le sue istituzioni, quando nel 1909 la Gazzetta dello Sport lanciò al mondo il “Giro d’Italia in - facebook.com facebook