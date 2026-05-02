Chiede il pass disabili ma guida l' auto scoperto falso cieco Truffa da 104mila euro

Un uomo ha tentato di ottenere il pass disabili presentandosi come cieco assoluto, ma è stato scoperto a guidare regolarmente l'auto senza alcuna disabilità visiva. La sua richiesta di pensione di invalidità e indennità di accompagnamento si basa su una falsa dichiarazione. Inoltre, aveva presentato domanda per il porto d'armi per uso sportivo, nonostante la condizione dichiarata. La truffa ammonta a circa 104 mila euro.

Si era presentato come "cieco assoluto" per ottenere la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento, ma in realtà guidava regolarmente l'auto e aveva persino richiesto il porto d'armi per uso sportivo. Un uomo di 60 anni è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato dai.🔗 Leggi su Romatoday.it

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