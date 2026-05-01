Forlimpopoli sostiene le famiglie | voucher fino a 300 euro per la frequenza dei centri estivi
Il Comune di Forlimpopoli ha annunciato la conferma della partecipazione al progetto regionale che prevede l’erogazione di voucher fino a 300 euro per le famiglie che iscriveranno i propri figli ai centri estivi nel 2026. La decisione riguarda l’intero territorio comunale e si inserisce in un piano di sostegno alle famiglie durante il periodo estivo. La richiesta di contributi potrà essere presentata secondo le modalità stabilite dall’amministrazione comunale.
Anche per il 2026 il Comune di Forlimpopoli aderisce al progetto regionale per assegnare contributi per la frequenza dei centri estivi. Il sostegno è rivolto alle famiglie residenti con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino a 17 anni in caso di disabilità certificata) iscritti a centri estivi.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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