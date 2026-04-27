Agguato e colpi di pistola fuori da un locale | arrestato un uomo

Un uomo è stato arrestato dopo un episodio di sparatoria avvenuto davanti a un pub nel comune di Lacchiarella. L'agguato si è verificato nel tardo pomeriggio e ha coinvolto alcune persone presenti nel locale. Le forze dell'ordine hanno avviato immediatamente le indagini, che hanno portato all'arresto del sospettato. La dinamica dei fatti e i dettagli dell'episodio sono ancora al vaglio degli investigatori.

L’agguato davanti al pub di Lacchiarella, poi le indagini. Infine le manette per il presunto responsabile.Un uomo di 42 anni, cittadino albanese, è stato fermato dai carabinieri in esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dal pubblico ministero della procura di Pavia; è.🔗 Leggi su Milanotoday.it Tupac Shakur: an intimate look into the hip hop legend's life | Full Documentary in English Notizie correlate Agguato di Santo Stefano a Triggiano, uomo colpito da 3 colpi d’arma da fuoco al torace: aggressore arrestatoEseguito un arresto a Triggiano (Bari) per tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da fuoco. Uomo ucciso in Italia, agguato a colpi di pistola in strada: vittima un personal trainerUn omicidio a Foggia scuote la serata di lunedì 13 aprile, dove un uomo è stato freddato in strada con diversi colpi d’arma da fuoco. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Agguato nella notte nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola; Agguato nel Bergamasco, due uomini uccisi a colpi di pistola all'esterno di un capannone; Agguato in strada, gambizzato titolare di una sala scommesse; Agguato nella notte, due uomini uccisi a colpi di pistola nel Bergamasco. Agguato e colpi di pistola fuori da un locale: arrestato un uomoUn uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri. Ci sarebbe lui dietro l'agguato avvenuto il 16 gennaio scorso a Lacchiarella ... milanotoday.it Agguato a colpi di pistola a Velletri: 40enne ferito sotto casaL’uomo, gestore di una sala scommesse, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba: almeno tre i colpi esplosi. Ricoverato, non è in pericolo di vita ... rainews.it Il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano. A 44 anni di distanza da quel tragico accadimento, stamane, ho deposto u - facebook.com facebook Cagliari, svolta vicina nel giallo di Leonardo Mocci, il muratore ucciso in un agguato x.com