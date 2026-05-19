Nella giornata di ieri, nel centro di Reggiolo, si è verificata un'aggressione violenta che ha coinvolto un giovane di 19 anni. Secondo quanto riferito, alcuni ragazzi si sono sbracciati vicino alla strada, attirando l’attenzione. La polizia ha identificato e denunciato uno dei protagonisti dell’episodio, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sulle cause dell’aggressione. Al momento, non si conoscono altre persone coinvolte o eventuali feriti. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

Reggiolo (Reggio Emilia), 19 maggio 2026 - Si sbracciavano a ridosso della strada, come se stessero attirando l’attenzione per un’emergenza. Ma non era così. La vicenda si è trasformata in aggressione violenta. I carabinieri della caserma di Reggiolo hanno indagato sull’episodio avvenuto una settimana fa, in piena notte, in via Matteotti, in pieno centro del paese. E un giovane di 19 anni, di origine straniera già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per lesioni personali aggravate ai danni di un 21enne, il quale ala vista di tre ragazzi a piedi che si sbracciavano si è fermato in auto, insieme alla fidanzata. Ne è nata una discussione verbale con due dei tre giovani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione violenta in centro a Reggiolo, 19enne denunciato

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