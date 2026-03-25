Violenta aggressione fuori da scuola studente ferito | denunciato un ragazzo

Dopo un episodio di violenza avvenuto fuori da una scuola, un giovane è stato denunciato dalle forze dell'ordine. Durante la lite, uno studente è rimasto ferito. I Carabinieri della compagnia di Faenza, che da tempo svolgono attività di prevenzione nei pressi degli istituti scolastici, hanno identificato e denunciato in stato di libertà un minorenne coinvolto nell’accaduto.

Una violenta lite dopo scuola porta alla denuncia di un giovane. Impegnati ormai da tempo in una campagna di prevenzione per contrastare fenomeni delinquenziali nei pressi degli istituti scolastici, i Carabinieri della compagnia di Faenza hanno denunciato in stato di libertà un minorenne. I Carabinieri infatti erano già impegnati come ormai avviene quotidianamente da mesi nel pattugliamento delle zone adiacenti gli istituti scolastici cittadini nelle fasce orarie in cui terminano le lezioni proprio per esprimere attività preventiva e sono dunque riusciti ad intervenire rapidamente ed a bloccare la lite. I giovani coinvolti sono stati quindi accompagnati in caserma e, dopo aver fatto chiarezza sui fatti, il presunto aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Violenta aggressione fuori da scuola, studente ferito: denunciato un ragazzo Articoli correlati Bergamo: studente accoltella professoressa fuori da scuola, le immagini dal luogo dell'aggressioneUna donna di 58 anni è stata ferita con un coltello nella mattinata di mercoledì 25 marzo, a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Varese, studente ferito con un coltello a scuola. Un compagno finisce in questura. “Nessuna aggressione, era un gioco”Varese, 29 gennaio 2026 – Uno studente è rimasto ferito a un dito della mano mentre, insieme a un amico, giocava con un coltello a scuola. Una selezione di notizie su Violenta aggressione Temi più discussi: Aggressione violenta fuori discoteca: otto misure cautelari per tentato omicidio; Portami al Quarticciolo. Il tassista chiede i soldi della corsa, il passeggero tira fuori un coltello da cucina; L'appuntamento per la droga finisce a coltellate: le bugie delle vittime e l'arresto per tentato omicidio; Gazzetta di Benevento. Paura fuori dalla discoteca: 19enne sfregiato con una bottiglia, rischia di perdere un occhioPADOVA – Una notte di violenza che poteva trasformarsi in tragedia. Un ragazzo di 19 anni, originario del Trevigiano, è stato sfregiato al volto con una bottiglia di vetro all’esterno di una discoteca ... nordest24.it Torre Annunziata. Giovane arbitro aggredito da un dirigente, il presidente della LND Zigarelli: Fuori i violenti dal calcioComunicato congiunto con il presidente del CRA Campania Pagano, dopo i fatti di Monteforte Irpino dell'ennesima violenza contro gli arbitri ... lostrillone.tv PADOVA. 19ENNE SFREGIATO FUORI DALLA DISCO, AGGRESSORE INSEGUITO DAGLI AMICI Violenta aggressione fuori da una discoteca di via Montà a Padova. Ragazzo di 19 anni sfregiato al volto con i cocci di una bottiglia, rischia di perdere un occhi - facebook.com facebook Violenta aggressione nelle Preserre vibonesi: 36enne accoltellato, è in gravi condizioni x.com