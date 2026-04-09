Turate violenta aggressione in centro | 30enne ferito e in ospedale

Nella notte tra martedì e mercoledì, in via Tinelli 5 nel centro di Turate, si è verificata una violenta aggressione che ha coinvolto un uomo di 30 anni. La vittima è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Legnano a causa delle ferite riportate durante l’episodio. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Un uomo di 30 anni è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnano dopo essere stato vittima di una violenta aggressione avvenuta nella notte tra martedì e mercoledì in via Tinelli 5, nel cuore del centro di Turate. L'episodio si è consumato poco prima della mezzanotte, a brevissima distanza dal Municipio locale, scatenando il rapido intervento dei soccorsi medici e delle forze dell'ordine. L'intervento dei soccorsi e i rilievi sul posto La gravità della situazione ha richiesto l'attivazio . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Turate, violenta aggressione in centro: 30enne ferito e in ospedale Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a ComoNotte e prime ore del mattino segnate dalla violenza nel Comasco, con due interventi distinti tra Turate e Como nel giro di poche ore. Leggi anche: Violenta aggressione a un minore: il ragazzo ferito gravemente al volto finisce in ospedale Temi più discussi: Notte violenta nel Comasco: aggressione a Turate, poi accoltellamento all’alba a Como; Notte di paura a Turate, 30enne in ospedale dopo un’aggressione; Botte al nuovo compagno della ex, in appello confermati quattro anni; Paura in autostrada, auto ribaltata all’innesto con la Pedemontana a Turate: elisoccorso e maxi spiegamento di soccorsi. Notte di paura a Turate, 30enne in ospedale dopo un’aggressioneSull’episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Cantù per chiarire dinamica e responsabilità della violenta aggressione avvenuta in centro a poca distanza dal Muni ... varesenews.it Botte al nuovo compagno della ex, in appello confermati quattro anniConfermata anche in appello la condanna per la aggressione avvenuta a Turate nell’aprile 2023 che aveva fatto finire nei guai Paolo Mocavero, uno dei leader del movimento Centopercento animalisti ... laprovinciadicomo.it Aggressione nella notte a Turate, ferito un 30enne trasportato in ospedale. - facebook.com facebook