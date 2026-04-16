Violenze in casa | aggredisce la moglie armato di coltelli La donna salvata dal figlio

In un’abitazione di Ardea, un uomo di 55 anni di origine romena ha aggredito la moglie armato di coltelli, creando momenti di paura e tensione. La donna è stata salvata grazie all’intervento del figlio, che è riuscito a mettere in salvo la madre. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno arrestato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine.

Ha aggredito la moglie salvata poi dall’intervento del figlio. Momenti di terrore in un’abitazione ad Ardea dove sono arrivati i carabinieri che alla fine hanno arrestato un uomo di 55 anni di organi romene, già noto alle forze dell’ordine.L’intervento dei militari c’è stato in seguito a una.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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