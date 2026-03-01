Aggredisce la moglie davanti al figlio piccolo | 44enne indagato

La Procura ha concluso le indagini preliminari contro un uomo di 44 anni di Caserta, accusato di aver aggredito la moglie, una donna colombiana di 30 anni, davanti al loro bambino piccolo. L'episodio è stato segnalato e ora l'uomo è indagato per maltrattamenti in famiglia. La vicenda riguarda un episodio di violenza domestica che coinvolge la coppia.

La Procura ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di un 44enne casertano accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, una 30enne colombiana.Il provvedimento è stato firmato dal pubblico ministero Paola Da Forno che ha coordinato l’attività investigativa. Secondo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

