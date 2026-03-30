Quartucciu chiama i Carabinieri dopo un tamponamento ma era ubriaco e senza patente e li aggredisce | arrestato

A Quartucciu, nel Cagliaritano, un uomo di 51 anni ha chiamato i Carabinieri dopo un tamponamento in via Primo Maggio. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo si è mostrato ubriaco e senza patente. Successivamente, ha aggredito i militari e è stato arrestato.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente e i primi controlli. A Quartucciu, nel Cagliaritano, un uomo di 51 anni ha chiamato i Carabinieri dopo essere stato coinvolto in un tamponamento in via Primo Maggio. All’arrivo delle forze dell’ordine, l’uomo è apparso visibilmente alterato dall’alcol. I militari, insospettiti dal suo comportamento agitato, hanno deciso di sottoporlo al test alcolemico. Risultato del test e scoperta della guida senza patente. Il controllo ha rivelato che l’uomo era quasi quattro volte sopra i limiti consentiti per la guida. Inoltre, è emerso che il 51enne non possedeva la patente, aggravando la gravità della situazione. Aggressione ai Carabinieri e arresto. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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