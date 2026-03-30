Cagliari chiama i Carabinieri dopo un tamponamento ma era ubriaco e senza patente e li aggredisce | arrestato

Un uomo di 51 anni ha chiamato i carabinieri dopo aver provocato un tamponamento a Quartucciu, nella provincia di Cagliari. Quando i militari sono intervenuti, l’uomo era ubriaco e senza patente. Durante l’intervento, ha aggredito i carabinieri e si è opposto all’arresto, venendo così fermato per resistenza a pubblico ufficiale.

Un 51enne chiama i carabinieri per un incidente a Quartucciu (Cagliari), ma finisce per essere arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il suo tacco alcolico era quasi quattro volte sopra i limiti consentiti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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